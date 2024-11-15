Появилась еще одна возможность переводить деньги из-за границы в Беларусь 1 15.11.2024, 12:00

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Из Беларуси отправить деньги пока не получится.

Сервис денежных переводов Fin.do, который перестал работать с Беларусью в июне 2024 года, снова работает с карточками белорусских банков.

«Мы рады сообщить, что денежные переводы на белорусские карты теперь возможны с Fin.do», — отмечают в компании. Там также уточнили, что с помощью мобильного приложения или на сайте можно отправить деньги в Беларусь из любой страны, которую поддерживает сервис (их около 130).

Перевод возможен на банковские карты Visa и Mastercard белорусских банков. Однако, как следует из данных на сайте компании, из Беларуси отправить деньги пока не получится. «Мы прилагаем большие усилия, чтобы в ближайшее время включить денежные переводы с белорусских карт», — уточняют в Fin.do.

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