Белорус изменил удостоверение инвалида, чтобы заработать на льготной растаможке авто 15.11.2024, 12:17

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Вместо гонорара получил «уголовку».

Житель Могилева, чтобы получить гонорар за оформление дорогого автомобиля на свое имя для льготной растаможки, подделал удостоверение инвалида, самостоятельно исправив в документе третью группу инвалидности на вторую, пишет «Зеркало».

В июле этого года к 66-летнему жителю областного центра обратились два незнакомца с предложением заработать денег на льготной растаможке авто. Предполагая, что тот имеет инвалидность, дающую право на льготы при растаможивании автомобилей, они попросили его оформить на себя машину из Кореи — Mercedes-Benz Е220D 2019 года выпуска стоимостью 18 тысяч долларов.

Могилевчанин на самом деле имел группу по инвалидности, но она не подходила под льготирование. Чтобы все же получить гонорар, он подделал свое удостоверение инвалида — обрезал часть со словом «третья» и дописал «вторая».

У сотрудника, которому он подал документы для оформления, возникли подозрения. Был сделан запрос в медучреждение, выдавшее документ. Так выяснилось, что в удостоверение вносились правки. То, что документ поддельный, установили и после проведения судебной технической экспертизы.

При допросе мужчина отпираться не стал. Его действия квалифицированы по ч. 1 ст. 380 (Подделка документа) Уголовного кодекса Беларуси. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до трех лет лишения свободы.

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