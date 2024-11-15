Военкомат в Петербурге отправлял на войну «мертвые души» 2 15.11.2024, 12:22

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Сотрудников задержали.

В Санкт-Петербурге задержали сотрудников военкомата, которые отправляли на войну в Украину «мертвые души» и присваивали себе положенные им выплаты, сообщило управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, 51-летний помощник военного комиссара и его 38-летняя жена подыскивали граждан, которых затем фиктивно трудоустраивали в крупную энергетическую компанию. В этом им помогала 41-летняя сотрудница организации, работающая в отделе кадров. После этого от лица «мертвых душ» они заключали контракты с Минобороны о военной службе и отправке на войну в Украину.

«В дальнейшем таким работникам полагались ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей, а также единовременная выплата в размере 500 тысяч рублей. Эти денежные средства злоумышленники присваивали», — говорится в пресс-релизе МВД.

На данный момент следствие установило личности двоих фиктивно трудоустроенных граждан, но оперативники полагают, что число «мертвых душ» может быть гораздо больше. Ущерб от действий злоумышленников составил более 1 млн руб., против них возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК (мошенничество). В квартирах и на рабочих местах фигурантов дела проходят следственные действия. Изъяты трудовые договоры, приказы о выплатах и платежные поручения. Расследование продолжается, отметили в МВД.

В марте сотрудники главного военного следственного управления СКР выявили «мертвые души» в Военно-космической академии им. Можайского при Минобороны, писал «Коммерсант». В материалах дела говорилось, что злоумышленники из числа преподавателей академии действовали в период с 2021 по конец 2023 года. Они включили 82 человека в список тех, кто выполнял контракт с военным ведомством, хотя в действительности они в этой работе не участвовали. На «мертвые души» было выписано 8,4 млн руб.: участники махинаций присвоили их и потратили «по своему усмотрению». Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

В рамках расследования были задержаны начальник кафедры сетей и систем связи космических комплексов доктор технических наук, профессор Кирилл Цветков; начальник кафедры космической радионавигации доктор технических наук, доцент Андрей Назаров; его заместитель Владимир Авдеев и преподаватель Артем Павлов. Все они признали свою причастность к хищениям и были отправлены под домашний арест.

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