В Гродно выставили на продажу фабрику матрасов 1 15.11.2024, 12:29

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Большая часть продукции шла на экспорт в страны Евросоюза.

Республиканское унитарное предприятие «БелЮрОбеспечение» выставило на торги крупный комплекс недвижимости — склады, производственные цеха и объекты инфраструктуры, которые ранее принадлежали компании «Белабеддинг». Эта компания занималась производством матрасов и ортопедических подушек, причём до 85% их продукции шло на экспорт в страны Евросоюза.

Согласно информации, размещённой на сайте «БелЮрОбеспечения», на торги недвижимость компании «Белабеддинг» выставил Гродненский отдел принудительного исполнения. Сам аукцион намечен на 19 ноября и за лот общей площадью в 7 тыс. кв. м организаторы на старте торгов запросили торгов более 6,4 млн рублей.

Сами производственные цеха, склады и вспомогательные помещения расположены на территории свободной экономической зоны «Гродноинвест». Хотя собственником всей недвижимости, судя по документам, опубликованным «БелЮрОбеспечением», является компания «Белабеддинг», в графе «Должник» значится другая компания — ООО «Экспресс Технологии», зарегистрированное в Минске в 2024 году.

По данным портала Office Life, руководителем компании «Белабеддинг», которая зашла на белорусский рынок в 2006 году, до недавнего времени был белорусский гандболист Андрей Барбашинский. В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей указано, что деятельность компании была «прекращена в результате реорганизации» по решению Мингорисполкома от 4 октября 2024 года. По данным портала, это произошло после того, как в 2024 году иностранный учредитель решил закрыть предприятие, а белорусского гендиректора уволили.

Сам Барбашинский ранее рассказывал в различных интервью, что в компании «Белабеддинг» на пике производства работало более 200 сотрудников, а 85% товаров шло на экспорт. В белорусских интернет-магазинах найти матрасы этого производителя ещё можно, но, судя по тому, что в наличии есть не все модели и не все размеры, компания уже распродаёт остатки своего товара. Цены на матрасы, которые указаны в наличии на одном из сайтов, варьируются от 247,95 рубля до 510,15 рубля в зависимости от размера.

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