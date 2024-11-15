«Местные русские северокорейцам не рады» 2 15.11.2024, 12:42

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Украинский воин рассказал о войсках из КНДР в Курской области.

Северокорейские войска в Курской области уже фиксируются. Об этом в эфире «Radio NV» сообщил военнослужащий Сил обороны Украины Виталий Овчаренко.

«Я и мое подразделение еще не сталкивались с северокорейскими войсками. Вообще на самом деле они фиксируются. Но на эту минуту у меня нет конкретных данных, что к чему. Ведь их можно на определенном уровне с бурятами перепутать. Так пусть лучше эту информацию официальные спикеры озвучивают», - рассказал Овчаренко.

Он также рассказал, как местное население Курской области реагирует на информацию о появлении северокорейских военных на их земле. По его словам, местное население не радуется этой информации.

«Мы местных информировали, что россияне привлекают (северокорейские войска, - ред.). Им это, конечно, не нравится. Они говорят - о господи, еще и этих, кто следующий будет? Их это все не радует», - сказал военнослужащий.

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