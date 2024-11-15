Большая проблема Путина 1 Телеграм-канал «Сито Сократа»

15.11.2024, 12:53

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Трамп не будет миндальничать с Москвой.

В Кремле очень сдержанно отнеслись к победе на выборах кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Путин крайне осторожно относится к политику, который повторно, как и он сам после Медведева, вернулся к власти. Это чувствуется по поведению диктатора: он жеманничает, корчит из себя отстраненного и занятого деятеля, внимания которого следует добиваться личными звонками. Тем не менее, во время выступления на Валдайском форуме, как известно, у Путина сдали нервы и он поздравил Трампа с избранием, высказав готовность работать с политиком, которого предпочел американский народ.

После этого в Москве очень ждали быстрого звонка от будущего хозяина Белого дома. Вероятно с подачи российских спецслужб была запущена газетная утка о телефонном разговоре двух политиков, которая на поверку оказалась «чистой выдумкой». Интересны сами посылы фейка: РФ следует избегать эскалации войны против Украины, ведь у США немалое военное присутствие в Европе; необходимо достричь быстрого мира на континенте. Каких-то иных деталей нет, потому походит на благие намерения для усыпления внимания, и конечно тестирования реакций международной общественности.

То, что Путина нет в числе первых мировых лидеров с которыми общался Трамп еще ничего особо не означает. Хотя по путинскому самолюбию это бьет серьезно. Он понимает, что от него будут ждать конкретики, а не сортирных шуточек. В конце концов ситуация в зоне боевых действий напоминает свершившийся Апокалипсис имени Путина, а это повод для самых серьезных разбирательств. Тем более, Байден и Трамп провели теплую встречу, в ходе которой прозвучала мысль о «гладком транзите власти».

Параллельно в Вашингтоне протекает процесс распределения правительственных должностей между членами команды победителя. Уже названы имена кандидатов на пост Госсекретаря, Минобороны, ЦРУ, советника по национальной безопасности. Но все ли из озвученных лиц пройдут в финальный состав правительства открытый вопрос, ведь им предстоит процедура утверждения в Сенате, и из-за позиции двухпартийного консенсуса вполне возможны загвоздки и сюрпризы. Указанный момент сносит сумятицу в риторику избранного президента, и подпитывает множественные спекуляции и интриги, с очень активным участие российских агентов влияния.

Планы, касающиеся завершения российского вторжения в Украину плодятся подобно грибам после дождя. Имеющиеся территориальные и политические предложения ради замораживания войны не устраивают обе стороны. Страна-агрессор не думает останавливаться на достигнутом, и ставит себе задачу минимум аннексировать все территории, где два года назад прошли псевдореферендумы. В свою очередь в Киеве не готовы признать суверенитет РФ над какой-либо частью страны в границах 1991, а вообще по хорошему еще 1954 года. Разрушение Россией территориальной целостности унитарной Украины обрушивает все послевоенные границы в Европе, также как и обнуляет Устав ООН.

Вряд ли Трамп поддержит такой сценарий. Более того для усиления переговорной позиции Украины он может снять ряд ограничений на использование западного дальнобойного оружия. Особенно в свете рисков полноценного втягивания КНДР в войну, ведь Пхеньян искусился территориальными приобретениями украинских земель.

При таких обстоятельствах, так сказать без мира с позиции силы точно не обойтись.

Также невозможно просто так взять и отказать украинскому народу, которые понес столь колоссальные жертвы, защищая евроатлантические ценности, в получении членства в НАТО. Трудно придумать нечто более разрушительное и пораженческое для Альянса, чем такой подход.

У Путина очень надеятся воспользоваться пересменкой в Белом доме для закрепления своих захватов в Украине, ведь ресурсы российской экономики исчерпываются. Доллар уже превысил планку в 100 рублей. Согласно расчетам при текущем напряжении росэкономика падет к 2026 году. Похоже поэтому Трамп не будет спешить миндальничать с Москвой, превращаясь для нее из «решения» в большую проблему.

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