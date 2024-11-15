В Киев прибыл заместитель госсекретаря США
- 15.11.2024, 13:03
Он является спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины.
В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США), исполняющий обязанности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верму. Последний раз он посещал Украину в начале сентября.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал посольства США в Украине.
«Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам», - пишет посольство США в Украине.