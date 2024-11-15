В Киев прибыл заместитель госсекретаря США 15.11.2024, 13:03

Он является спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины.

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США), исполняющий обязанности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верму. Последний раз он посещал Украину в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал посольства США в Украине.

«Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам», - пишет посольство США в Украине.

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