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В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

  • 15.11.2024, 13:03
В Киев прибыл заместитель госсекретаря США

Он является спецпредставителем по вопросам экономического восстановления Украины.

В Киев прибыл заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки (США), исполняющий обязанности специального представителя США по вопросам экономического восстановления Украины Ричард Верму. Последний раз он посещал Украину в начале сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал посольства США в Украине.

«Экономическое восстановление Украины открывает двери для инвестиций американского бизнеса в будущее Украины и партнерство в обороне, технологиях и других сферах, что принесет пользу обеим нашим странам», - пишет посольство США в Украине.

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