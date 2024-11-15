Цены на квартиры в Минске вновь поставили рекорд 15.11.2024, 13:09

Цена за метр — максимальная за 10 лет.

После небольшого снижения покупательской активности в сентябре, октябрьский спрос снова увеличился. При этом выросла и средняя стоимость квадратного метра, установив новый максимум за 10 лет, пишет Realt.

Октябрь традиционно считается месяцем высокого спроса на квартиры. По предварительным данным аналитиков Realt, количество заключенных сделок за последний месяц выросло на 5% и составило чуть более 1,7 тысячи.

При этом количество квартир, выставленных на продажу в базе данных Realt, в октябре продолжило снижаться — минус еще 1,5%.

Чаще всего покупали однокомнатные квартиры (44% сделок). Самые популярные районы Минска — Октябрьский и Фрунзенский. Чаще выбирались типовые панельно-каркасные дома.

Средняя цена проданных в Минске квартир в октябре 2024 года выросла на 1% и составила $1597 за квадратный метр — это самый высокий показатель за последние 10 лет.

Цены выросли на все типы квартир, больше всего на 4-комнатные — сразу плюс 6,4%, а средняя цена метра однокомнатных квартир впервые с 2014 года превысила отметку в $1700.

Средние цены следующие. За однокомнатную квартиру отдавали 62 600 долларов, за двухкомнатную — 69 000 долларов. За три комнаты — 87 тысяч долларов, за четыре — 100 тысяч долларов.

Самая дорогая квартира, приобретенная в октябре 2024 года, обошлась покупателю в $900 000. Его площадь составляет 153 «квадрата».

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