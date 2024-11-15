В Речице под политическое преследование попал один из самых уважаемых в городе врачей 2 15.11.2024, 13:24

Андрей Курлович

Судебный процесс состоится 19 ноября.

19 ноября в Речице пройдет судебное заседание в отношении Андрея Курловича. Мужчину обвиняют в нарушении части 2 статьи 19.11 Кодекса об административных правонарушениях за распространение «экстремистских» материалов. Дело мужчины будет рассматривать «судья» Юлиана Лунцевич, пишет «Гомельская Весна».

Андрей Курлович занимает должность заведующего отделением анестезиологии и реанимации в Речицкой центральной районной больнице и зарекомендовал себя в городе и округе как один из наиболее квалифицированных специалистов в своей области.

«Многие внимательные читатели прекрасно знают, кому чаще всего на страницах газеты адресовали слова благодарности речичане, которых медики буквально вырывали из цепких объятий коронавируса. Правильно, Андрею Курловичу, заведующему отделением анестезиологии и реанимации Речицкой ЦРБ», — писала о нем в 2022 году государственная районная газета.

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