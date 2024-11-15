Бомбардировщики РФ вылетают без пуска ракет: что происходит? 2 15.11.2024, 13:26

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Аналитик объяснил странные сигналы Кремля.

Вылеты бомбардировщиков РФ без последующего пуска ракет по Украине уже становятся системными, обратил внимание военный аналитик Денис Попович. Он предполагает, что такие «демонстрации» эскалации могут быть «адресованы» Соединенным Штатам Америки.

Он напомнил в эфире «Киев24», что россияне поднимали авиацию, бомбардировщики, была имитация пусков ракет в понедельник. Затем ситуация подобная была в среду, правда с единичными реальными пусками ракет. И сегодня, в пятницу, снова был вылет 8 самолетов, которые, скорее всего, ничего не запустили.

«Очевидно, в воскресенье должна быть следующая серия. Если она будет, то россияне этим демонстрируют то, что они готовы к пускам. Но думаю, это уже работа на внешний трек. Что-то демонстрируют американцам, которые сейчас хотят перевести ситуацию в переговорную плоскость. Возможно, демонстрируют готовность к эскалации. Для чего? Вопрос открытый», - сказал военный аналитик.

По его словам, для таких «демонстраций» тратится немалый ресурс. В частности речь идет и о моторесурсе, который в значительной степени ценен как раз для бомбардировщиков ТУ95МС, потому что большое расстояние преодолевается. Также много самолетов поднимается, а это расход топлива и т.д.

«Но для того, чтобы получить какой-то эффект, я думаю, деньги они не будут считать. Какой эффект? Давайте посмотрим, что будет в воскресенье. Если будет в воскресенье, то это уже система. И это действительно может быть влияние на внешнего потребителя. Возможно демонстрация эскалации перед началом каких-то переговоров», - резюмировал Попович.

По его словам, определить снаряжены ли ракетами поднятые в небо самолеты или нет, визуально почти невозможно. Это можно знать, если удается отследить загрузку ракет на самолеты.

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