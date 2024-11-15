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Синоптики рассказали о погоде на эти выходные

  • 15.11.2024, 13:35
Синоптики рассказали о погоде на эти выходные
Фото: Charter97.org

Ожидаются осадки.

Дожди, мокрый снег, гололед, минусовая температура ночью и плюсовая днем — чего ждать беларусам от погоды в ближайшие дни рассказали в Белгидромет Минприроды.

16 ноября, в субботу, погоду в Беларуси будет определять влажная воздушная масса атлантического происхождения. Ночью облачно с прояснениями, днем ожидается преобладание облачной погоды. Местами пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабые туман и гололед. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+4°С, максимальная днем +2.+8°С. Атмосферное давление будет падать.

В воскресенье, 17 ноября, погодные условия в основном будут определять теплые атлантические воздушные массы. Облачно. Во многих районах страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер юго-западный порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью −1…+6°С, максимальная днем +3.+8°С.

18 ноября, в понедельник, Беларусь будет находиться под влиянием фронтальных разделов, смещающихся с Западной Европы. Облачно. Временами ожидаются осадки — дождь, днем с мокрым снегом. Ветер юго-западный, западный умеренный, временами порывистый. Температура воздуха в течение суток составит 0…+5°С.

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