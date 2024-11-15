Мать путинистки Наташи Королевой затравили в РФ
- 15.11.2024, 13:40
Причиной стал приезд из США.
Мать российского певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет в РФ и поддерживает войну в Украине, Людмила Порывай уже много лет живет в США.
Недавно она приехала в Россию, чтобы повидаться с дочкой и внуком, который недавно женился.
Как сообщают росСМИ, российская актриса одной роли «Красной Шапочки» и ярая путинистка Яна Поплавская высказалась о Порывай, пишет «Главред».
«Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!» — заявила пропагандистка.