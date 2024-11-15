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Мать путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

  • 15.11.2024, 13:40
Мать путинистки Наташи Королевой затравили в РФ

Причиной стал приезд из США.

Мать российского певицы Наташи Королевой, которая родом из Киева, но живет в РФ и поддерживает войну в Украине, Людмила Порывай уже много лет живет в США.

Недавно она приехала в Россию, чтобы повидаться с дочкой и внуком, который недавно женился.

Как сообщают росСМИ, российская актриса одной роли «Красной Шапочки» и ярая путинистка Яна Поплавская высказалась о Порывай, пишет «Главред».

«Понимаешь, в чем дело? По сравнению с тем, что происходит, с тем бэкграундом, который накрыл нас, как волной, приезд Порывай у меня уже не вызывает никакого возмущения. Рвотный рефлекс? Безусловно! Да, конечно! Можно, конечно, сказать, ну, соскучилась женщина. По дочери, по внуку и так далее… Можно. Но вот в чем вопрос. Хотя, может, я просто мыслю другими категориями… А совесть где?!» — заявила пропагандистка.

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