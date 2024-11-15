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В 39 лет погиб начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений УВД Брестского облисполкома

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  • 15.11.2024, 13:52
  • 8,508
В 39 лет погиб начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений УВД Брестского облисполкома

Юрий Варицкий давно работал в уголовном розыске.

Начальник отдела по раскрытию тяжких преступлений УВД Брестского облисполкома Юрий Варицкий погиб в возрасте 39 лет.

О «трагической гибели» Варицкого ведомственное полицейское издание «На страже» сообщило без подробностей.

По информации «Нашай Нівы», авария произошла во время празднования дня рождения маленькой дочери Варицкого.

Он прослужил в милиции более 20 лет, дослужился до звания подполковника, имел медали «За безупречную службу» II и III степени.

Последней должностью Варицкого — начальник отдела по раскрытию особо тяжких и тяжких преступлений против личности УУД Брестского облисполкома.

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