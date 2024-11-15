Lexus показал свой самый дешевый седан на базе Camry 15.11.2024, 14:09

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Модель ES полностью рассекретили.

Известная модель Lexus ES на базе Toyota Camry вместе с компактным IS делит позицию самого дешевого седана японского бренда. Автомобиль официально показали после модернизации на качественных фото.

Дебют седана Lexus ES 2025 модельного года состоялся в Китае. Полностью новый ES на базе Toyota Camry XV80 появится позже. Но до тех пор покупателям придется довольствоваться обновленной актуальной моделью. Детали сообщает Motor1.

Можно ознакомиться с дизайном модели в подробностях. В ходе рестайлинга дизайнеры сохранили узнаваемые черты, но обновили светотехнику и бамперы. Появилась более выразительная графика фар и фонарей, установлена передняя решетка в стиле кроссовера Lexus RX.

Изменения произошли и в салоне Lexus ES. Там установили увеличенный монитор для нового информационно-развлекательного комплекса. Также появился крупный цифровой щиток приборов.

Цена Lexus ES в 2024 году – около 40 000 долларов, не так много для премиального сегмента. Скорее всего, цена не изменится после модернизации.

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