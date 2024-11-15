«Где-то эта тонкая нить порвется»3
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 15.11.2024, 14:12
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Усидеть на двух стульях у Путина не выйдет.
Когда представители путинской элитки рассуждают о скорой «великой дружбе с Трампом», они упускают одну крайне важную деталь: что делать с КНР?
В США к власти вернулась откровенно антикитайская сила. Этого никто и не скрывает. Вполне вероятен сценарий при котором между Вашингтоном и Пекином начнется гибридная война.
Усидеть на двух стульях не выйдет. Особенно с любящим конкретику Трампом.
Закусывать бургер рисом, а тофу Ма По картошкой фри — это уже извращение.
К тому же в многовекторность нужно уметь, наш же престарелый геостратег скорее по традиции все обнулит.
А ведь был еще военный союз с КНДР и дружба с «адекватными мужиками» из Талибана, да и против Запада Путин за последние годы наговорил ого-го.
Возвращение былого величия Штатам и дружба с тем, кто мечтает чтобы этого никогда не произошло — совершенно не сочетаются.
Где-то эта тонкая нить порвется. Причем скорее раньше, чем позже.
Да, нынешний мир очень сюрреалистичен, но все же определенным основополагающим принципам пока еще подчиняется.
Телеграм-канал «Запретное мнение»