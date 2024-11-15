закрыть
15 ноября 2024, пятница, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Где-то эта тонкая нить порвется»

3
  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 15.11.2024, 14:12
  • 2,882
«Где-то эта тонкая нить порвется»

Усидеть на двух стульях у Путина не выйдет.

Когда представители путинской элитки рассуждают о скорой «великой дружбе с Трампом», они упускают одну крайне важную деталь: что делать с КНР?

В США к власти вернулась откровенно антикитайская сила. Этого никто и не скрывает. Вполне вероятен сценарий при котором между Вашингтоном и Пекином начнется гибридная война.

Усидеть на двух стульях не выйдет. Особенно с любящим конкретику Трампом.

Закусывать бургер рисом, а тофу Ма По картошкой фри — это уже извращение.

К тому же в многовекторность нужно уметь, наш же престарелый геостратег скорее по традиции все обнулит.

А ведь был еще военный союз с КНДР и дружба с «адекватными мужиками» из Талибана, да и против Запада Путин за последние годы наговорил ого-го.

Возвращение былого величия Штатам и дружба с тем, кто мечтает чтобы этого никогда не произошло — совершенно не сочетаются.

Где-то эта тонкая нить порвется. Причем скорее раньше, чем позже.

Да, нынешний мир очень сюрреалистичен, но все же определенным основополагающим принципам пока еще подчиняется.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев