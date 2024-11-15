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Мошенники обманули минчанина, а потом извинились

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  • 15.11.2024, 14:22
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Мошенники обманули минчанина, а потом извинились

Но средства не вернули.

Минчанин после звонка от «сотрудника Департамента финансовых расследований» лишился всех своих сбережений, которые хранил дома. Позже обобравшие его мошенники извинились перед ним и признались, что его обманули, и теперь ему надо идти в милицию, пишет «Зеркало».

Жертвой аферистов стал 37-летний житель столицы.

«Мужчине в мессенджере поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником Департамента финансовых расследований. В процессе разговора лжеправоохранитель, используя обман и манипуляции, убедил заявителя следовать его инструкциям. Мужчина перевел все имеющиеся в доме наличные на свой расчетный счет, после чего передал реквизиты банковской карты и код из СМС звонившему», — рассказали подробности в милиции.

Когда мошенники получили данные карты и код, то списали со счета минчанина около семи тысяч рублей.

Сначала они убеждали потерпевшего, что его деньги сейчас на проверке в налоговой, но после извинились, написав, что он хороший человек, и ему надо идти в милицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

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