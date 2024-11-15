закрыть
15 ноября 2024, пятница, 15:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Протестующие снесли забор у здания парламента Абхазии

4
  • 15.11.2024, 14:25
  • 3,492
Протестующие снесли забор у здания парламента Абхазии

Были слышны звуки выстрелов.

Протестующие у парламента самопровозглашенной республики Абхазия с помощью машины снесли часть забора и проникли на территорию, прилегающую к зданию, сообщает «Эхо Кавказа».

Местные паблики сообщают о потасовках между участниками акции и силовиками. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Им также удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить проход, образовавшийся после снесения части ограждения. Также были слышны звуки выстрелов.

Напомним, что парламент ранее не утвердил повестку, сессия была отменена. Абхазские власти намеревались рассмотреть 15 ноября проект инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой.

Между тем, протестующие потребовали проведения сессии и проголосовать «против» утверждения проекта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев