Протестующие снесли забор у здания парламента Абхазии 4 15.11.2024, 14:25

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Были слышны звуки выстрелов.

Протестующие у парламента самопровозглашенной республики Абхазия с помощью машины снесли часть забора и проникли на территорию, прилегающую к зданию, сообщает «Эхо Кавказа».

Местные паблики сообщают о потасовках между участниками акции и силовиками. Протестующие забросали их яйцами и бутылками. Им также удалось остановить пожарный автомобиль, с помощью которого планировалось загородить проход, образовавшийся после снесения части ограждения. Также были слышны звуки выстрелов.

Напомним, что парламент ранее не утвердил повестку, сессия была отменена. Абхазские власти намеревались рассмотреть 15 ноября проект инвестиционного соглашения между Сухуми и Москвой.

Между тем, протестующие потребовали проведения сессии и проголосовать «против» утверждения проекта.

Абхазия ... требуют референдум ! pic.twitter.com/gGHOaZ2gjT — Политик по приколу (@NaSutkiOdessa) November 15, 2024

Протестующие в Абхазии попытались взять штурмом здание парламента. Ранее там отложили рассмотрение инвестиционного соглашения с Москвой



Парламент самопровозглашенной Абхазии отметил сессию заседания, на которой намеревался рассмотреть проект инвестиционного соглашения между… pic.twitter.com/8kJiNGC0hG — Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) November 15, 2024

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