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Доллар в Беларуси продолжает расти и ставить новые рекорды

  • 15.11.2024, 14:34
  • 1,712
Доллар в Беларуси продолжает расти и ставить новые рекорды

А российский рубль откатился к годовому минимуму.

Курсы валют на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 ноября продолжают ставить рекорды, сообщает «Еврорадио».

Доллар снова вырос и обновил исторический максимум. Зато российский рубль снова понизился — до годового минимума.

Итоги валютных торгов 15 ноября:

Доллары США: 3,3751 (+0,0116 / +0,34%);

Евро: 3,5700 (не было сделок);

Российский рубль: 3,3880 (-0,0248 / -0,73%);

Китайский юань: 4,6675 (+0,0192 / +0,41%).

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