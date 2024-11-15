Доллар в Беларуси продолжает расти и ставить новые рекорды
- 15.11.2024, 14:34
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А российский рубль откатился к годовому минимуму.
Курсы валют на Белорусской валютно-фондовой бирже 15 ноября продолжают ставить рекорды, сообщает «Еврорадио».
Доллар снова вырос и обновил исторический максимум. Зато российский рубль снова понизился — до годового минимума.
Итоги валютных торгов 15 ноября:
Доллары США: 3,3751 (+0,0116 / +0,34%);
Евро: 3,5700 (не было сделок);
Российский рубль: 3,3880 (-0,0248 / -0,73%);
Китайский юань: 4,6675 (+0,0192 / +0,41%).