«Чуть сердце у меня не встало»
- 15.11.2024, 14:56
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У фермера исчезла корова — он нашел ее в неожиданном месте.
Белорусский фермер заметил пропажу своей коровы Бони и начал поиски, в итоге обнаружил в неожиданном месте. Об этом он рассказал в TikTok, пишет «Зеркало».
«Нашлась пропажа моя! Бонечка. Теперь еще достать надо тебя. Куда ты полезла? Пить она захотела. Чуть сердце у меня не встало от шукання, думал не найду уже», — рассказал взволнованный мужчина.
@romansalko108
корова застряла♬ оригинальный звук - Roman
Как животное застряло в грязи, он так и не понял, потому что рядом есть чистое озеро с чистым подходом.
Позже он снял другое видео, в котором показал, как корову доставали. Фермер обвязал питомицу веревкой за туловище и тянул трактором.
Пользователи в комментариях с интересом следили за судьбой коровы и очень переживали. Некоторые отметили, что им тоже приходилось спасать таким способом своих любимиц, в итоге разгорелся спор, как же лучше было вытаскивать корову.
• «Хорошо позвоночник целый. В таких случаях за рога вытаскиваем, если нет рог то за шею, главное быстро петлю снять», — написал один из комментаторов.
• Автор ролика ответил, что «я одну потянул за рога … царство ей небесное».
• «Нужно было на ноги накидывать и будет нормуль», — посоветовал другой пользователь.
• «За голову нужно. Вокруг рогов. Ребрам каюк», — высказал мнение еще один комментатор.
Кто-то отметил, что «у нас всех живых доставали. Пару лет назад из реки вытаскивали за шеи около 30 голов все уже перемерзли, но всех живыми достали».