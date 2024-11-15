«Чуть сердце у меня не встало» 15.11.2024, 14:56

1,716

У фермера исчезла корова — он нашел ее в неожиданном месте.

Белорусский фермер заметил пропажу своей коровы Бони и начал поиски, в итоге обнаружил в неожиданном месте. Об этом он рассказал в TikTok, пишет «Зеркало».

«Нашлась пропажа моя! Бонечка. Теперь еще достать надо тебя. Куда ты полезла? Пить она захотела. Чуть сердце у меня не встало от шукання, думал не найду уже», — рассказал взволнованный мужчина.

Как животное застряло в грязи, он так и не понял, потому что рядом есть чистое озеро с чистым подходом.

Позже он снял другое видео, в котором показал, как корову доставали. Фермер обвязал питомицу веревкой за туловище и тянул трактором.

Пользователи в комментариях с интересом следили за судьбой коровы и очень переживали. Некоторые отметили, что им тоже приходилось спасать таким способом своих любимиц, в итоге разгорелся спор, как же лучше было вытаскивать корову.

• «Хорошо позвоночник целый. В таких случаях за рога вытаскиваем, если нет рог то за шею, главное быстро петлю снять», — написал один из комментаторов.

• Автор ролика ответил, что «я одну потянул за рога … царство ей небесное».

• «Нужно было на ноги накидывать и будет нормуль», — посоветовал другой пользователь.

• «За голову нужно. Вокруг рогов. Ребрам каюк», — высказал мнение еще один комментатор.

Кто-то отметил, что «у нас всех живых доставали. Пару лет назад из реки вытаскивали за шеи около 30 голов все уже перемерзли, но всех живыми достали».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com