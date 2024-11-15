Еще одна авантюра Путина Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

15.11.2024, 15:00

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Россия открывает новый фронт.

Одним из инструментов этой экспансии Кремля стала первая министерская конференция форума партнерства Россия—Африка, прошедшая в минувшие выходные. В ней участвовали 54 делегации африканских государств и региональных объединений, которые обсуждали инвестиции, сельское хозяйство, безопасность… На конференции были приняты совместные заявления — общеполитическое и три секторальных: по международной информационной безопасности, борьбе с терроризмом, мирному использованию космоса.

С точки зрения стран Африки подобный форум хорош тем, что позволяет установить политические, экономические и военно-технические связи. Но главное — прозондировать возможность получения инвестиций и оружия. Для России же конференция, на которой глава МИД РФ Сергей Лавров говорил о «динамичности» отношений с африканскими государствами и искусственных препонах со стороны «коллективного Запада», — дипломатический механизм, способствующий реализации целей Кремля в Африке.

А они таковы.

Во-первых, продемонстрировать, что не существует никакой международной изоляции России.

Во-вторых, выстроить образ России как защитницы глобального большинства и стать лидером антизападного фронта, что должно придать Москве дополнительный геополитический вес на переговорах с Вашингтоном, Берлином, Брюсселем, Лондоном, Парижем.

В-третьих, пролоббировать альтернативные финансовые инструменты, способные заменить доллар в межнациональных расчетах.

В-четвертых, поспособствовать экономическому присутствию России на континенте: в Африке сосредоточено 30% всех мировых природных богатств.

Этих целей Россия частично достигла, что создает дополнительные угрозы для стран Запада и Украины. И не только при голосовании в ООН, где около четверти голосов принадлежит странам Африки.

Так Кремль в значительной степени контролирует несколько африканских государств — Буркина-Фасо, Мали, Нигер, ЦАР, в недрах которых находятся месторождения алмазов, урана, золота, нефти, лития, титана… Сильны позиции РФ в Ливии и Судане. Москва не просто получает доступ к природным богатствам этих стран, но и возможность дестабилизации европейских государств, создавая миграционную угрозу в Африке. Однако планы Кремля не ограничиваются странами Сахаро-Сахельского региона.

У России понемногу растет товарооборот с Африкой: если в 2022 году он составил 18 млрд долл., то в 2023-м — 24,5 млрд, а за 8 месяцев 2024-го — уже 18,6 млрд. При этом около 25% российских поставок — зерно, 22% — нефть и нефтепродукты. И очень много оружия. Впрочем, основными торговыми партнерами для Африки по-прежнему остаются ЕС и КНР. Так, товарооборот с Евросоюзом составляет 225 млрд долл., а с Китаем в 2022-м он равнялся 282 млрд. При этом, из поступающих на континент иностранных инвестиций на долю РФ приходится меньше 1%.

В Африку Москва идет разными путями, устанавливая политический и экономический контроль над государствами. Например, использует пророссийское лобби: кто-то из истеблишмента африканских стран заканчивал российские вузы, кто-то просто получает российские деньги. В агрессивной информационной работе обыгрывают воспоминания африканцев о помощи СССР во времена холодной войны. Кремль также активно пользуется антиколониальной риторикой, проводя масштабную кампанию дезинформации.

И войну России против Украины Кремль представляет как войну, которую Запад ведет с РФ руками своей прокси-силы, одновременно обвиняя ЕС и США в том, что деньги, предназначенные для африканских стран, тратят на нашу страну. Во время министерской конференции представитель МИД РФ Мария Захарова вновь заявила, что Запад направляет деньги киевскому режиму в ущерб помощи странам Африки: «Для чего они это делают? Да только с одной целью — нанести стратегическое поражение России».

Чтобы завоевать популярность, Москва списывает долги африканским странам: по словам спецпредставителя президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаила Богданова эта сумма равна 20 млрд долл. А лицемерно обвиняя Запад в срыве «зерновой сделки», Кремль заявляет, что Россия в состоянии заместить украинское зерно и организовывает показательные поставки в страны Африки небольших партий удобрений и пшеницы.

При этом многие жители африканских стран не задумываются о том, что именно вторжение России в Украину в 2022 году привело к снижению поставок украинской пшеницы и росту цен на зерно на мировом рынке, что грозило голодом для Восточной Африки. Дезинформационная кампания агентства «Россотрудничество» и фонда «Росконгресс», агентства Sputnik и телекомпании RT дает результаты: популярность российского флага и Путина растет, а в своих бедах африканцы винят не Россию, а Запад.

По данным компании Gallup, рейтинги одобрения России в Африке, резко снизившиеся в 2022-м, уже в 2023-м вновь выросли с 34 до 42%. Вырос и рейтинг Китая: с 52% в 2022 году до 58% в 2023-м. А вот популярность США снизилась с 59 до 56%. Впрочем, она пока еще остается выше российской.

Но за антиколониальной риторикой Кремля кроется политика неоколониализма, прагматичная заинтересованность России в контроле над природными ресурсами Африки и логистическими маршрутами. А геополитическая конкуренция с Западом и информационные операции Кремля также усиливают напряженность на континенте.

Москва сегодня мало что может предложить африканским странам. До недавнего времени основным инструментом укрепления присутствия России в Африке были не поставки продовольствия и удобрений (хотя российский экспорт зерна в африканские страны в значительной мере и решает проблему голода), а продажа оружия и предоставление услуг в сфере безопасности. Сначала через пригожинский ЧВК «Вагнер», а ныне — через «Африканский корпус», подконтрольный Минобороны России.

Укрепить позиции Москве помогли военные перевороты в Габоне, Нигере, Буркина-Фасо, Судане, Гвинее, Чаде, Мали. Конфликтующие с Западом и нуждающиеся хотя бы в частичном международном признании, представители хунты ищут политическую и военную опору в России. За присутствие российских наемников расплачиваются передачей россиянам контроля над месторождениями полезных ископаемых. Но поддержка России укрепляет позиции авторитарных режимов, часто подавляющих оппозицию и нарушающих права человека, что ведет к внутренним конфликтам и усилению нестабильности.

Большая часть продаж российского оружия на африканском континенте осуществляется через государственную компанию «Рособоронэкспорт». По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), в период с 2018 по 2022 год 40% продаваемого оружия в Африке было из России. А вот на долю США, Китая и Франции пришлось 16%, 9,8 и 7,6% соответственно. Одна из причин привлекательности российского оружия заключается в том, что Москва не обусловливает свои поставки оружия демократическими принципами.

После широкомасштабного вторжения в Украину, отразившегося на поставках оружия, Россия сделала ставку на ядерную энергетику. В Африке остро ощущается дефицит электроэнергии, и Москва предлагает странам строительство атомных электростанций. Для России сотрудничество в сфере мирного атома — часть долговременной стратегии по усилению в Африке политического и экономического присутствия. Впрочем, если АЭС в Египте — это уже реальный проект, то строительство атомных электростанций в странах Сахеля — пока только намерения.

Укреплению позиций РФ в Африке способствует и то, что ЕС и США за последние десятилетия утратили интерес к континенту. Это объясняется не только падением его значимости для Запада после завершения холодной войны. Несмотря на экономическую привлекательность Африки, многие западные компании останавливала нестабильность политических режимов, постоянные вооруженные конфликты, коррупция, неразвитость транспортной инфраструктуры на континенте, низкая квалификация рабочей силы.

Пока нет предпосылок, что в будущем Запад укрепит свои политические позиции в Африке. Несмотря на предпринятые Парижем усилия, Франция стремительно теряет влияние в своих бывших колониях. Маловероятно, что администрация Трампа, рассматривающая Китай как главную угрозу и занятая конфликтами на Ближнем Востоке и российско-украинской войной, будет вести агрессивную политику в Африке: ожидается, что США будут заниматься континентом еще меньше, чем во времена президентства Байдена.

Вот эту геополитическую пустоту, оставленную Западом, и заполняют Россия и Китай, которых не пугают риски и угрозы, изобилующие в Африке: нестабильность политических режимов, территориальные споры, религиозный фундаментализм, терроризм, слабость государственных институтов. И если западные компании оказываются под давлением общественного мнения, осуждающего сотрудничество с диктаторами, подавляющими оппозицию и нарушающими права человека, то Россию и Китай это не останавливает.

Хотя между Москвой и Пекином и сохраняется экономическая конкуренция за Африку, но она находится на втором плане: на африканском контингенте РФ и КНР все чаще выступают как политические партнеры в противостоянии Западу. При этом в Брюсселе и Вашингтоне больше обеспокоены тем, что делает в Африке Пекин, а не Москва, видя в Китае основную угрозу их интересам на континенте.

Учитывая, что Россия рассматривает Африку как еще одно поле битвы с «глобальным Западом», российская экспансия никак не способствует обеспечению стабильности и безопасности на континенте.

Владимир Кравченко, «Зеркало недели»

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