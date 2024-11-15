Польские таможенники проверили фуру «с углем», а нашли белорусские сигареты 15.11.2024, 15:13

Из грузовика извлекли 280 тысяч пачек сигарет.

Польские таможенники из Ломжи остановили для планового досмотра литовский грузовик. Водитель предъявил документы, согласно которым фура везла древесный уголь. Однако в прицепе под чёрной плёнкой оказались коробки с белорусскими сигаретами без польских акцизных марок. Как пишет MOST, о крупном задержании рассказали сотрудники Таможенно-налоговой администрации в Белостоке.

Всего из грузовика извлекли 280 тыс. пачек сигарет с белорусскими акцизными марками. Стоимость изъятой контрабанды оценивается в 4,2 млн злотых.

За рулём оказался водитель из Литвы. В отношении него ведётся следствие, мужчину задержали на два месяца. Ему грозит до 10 лет заключения.

Водители часто становятся заложниками контрабандных схем. Некоторые из них знают, что везут нелегальный груз, другие просто верят на слово своей транспортной компании. Дело в том, что по правилам водители не имеют права вскрывать упаковку товара. Они просто принимают упакованный груз и пакет документов к нему.

В таких ситуациях юристы советуют водителям отмечать в транспортных накладных, что они не присутствовали при загрузке. А если дальнобойщик видит, как загружают товар, — внимательно следить, что в действительности помещают в фуру.

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