Bild: ЕС будет содействовать Дональду Трампу в его решениях по Китаю
- 15.11.2024, 15:14
В обмен на поддержку Украины.
Европейский союз планирует поддержать новоизбранного президента США Дональда Трампа в его намерениях усилить торговое давление на Китай.
Об этом в пятницу, 15 ноября, пишет Bild, подчеркивая, что власти ЕС готовятся ко второму сроку Трампа на посту президента США, выстраивая стратегические отношения с его командой. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время телефонного разговора с Трампом обсудила вопросы обороны, торговли и энергетики.
«После победы Трампа на выборах ЕС решил не повторить ошибок 2017 года, когда оказался неготовым к началу его первого президентства», — отмечают журналисты.
В Bild сообщают, что ЕС собирается поддержать новоизбранного президента США в его намерениях усилить торговое давление на Китай. Взамен Брюссель рассчитывает на укрепление партнерства с США в вопросах поддержки Украины и противодействия агрессии РФ.
Ранее издание Financial Times cо ссылкой на советников из Китая и международных аналитиков по рискам сообщило, что Китай подготовил ответные меры против американских компаний, если Трамп вновь развяжет тлеющую торговую войну между двумя крупнейшими экономиками мира.
Министр иностранных дел Украины в 2014—2019 годах Павел Климкин, в свою очередь, высказывал предположение, что «европейцы стоят перед очень непростой дилеммой, поскольку Трамп будет требовать поддержки своего курса, своей политической линии в отношении Китая».