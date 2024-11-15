Оккупанты переодеваются в форму ВСУ, но их распознают с помощью одного «алгоритма»2
- 15.11.2024, 15:32
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Украинский военный раскрыл секрет.
Российские захватчики пытаются обмануть украинских военнослужащих на поле боя и переодеваются в форму ВСУ. Однако украинские военные изобрели некий алгоритм, позволяющих определять врага.
Стоит отметить, что это не новая тактика и россияне применяли ее и в других войнах. Об этом в эфире телемарафона рассказал командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко капитан Юрий Федоренко.
Военнослужащий объяснил, что рассказывать на широкую общественность об алгоритме, позволяющем выявлять оккупантов в украинской форме, не стоит. Тем не менее, Федоренко подчеркнул, что это всегда сложно, но достигается путем переговоров и тактикой действий на поле боя.
Выявление переодетого противника происходит непосредственно взятием под контроль того или иного представителя, который находится в украинской форме. При этом Федоренко добавил, что такая тактика для противника не новая.
«Она ими применяется из других войн, в которых РФ участвовала. Последний год мы можем наблюдать достаточно насыщенно, когда противник одевает «пиксель» и пытается просачиваться в наши тыловые сообщения для того, чтобы сеять в тылах хаос и вносить максимальный дисбаланс, насколько это возможно», – объяснил Федоренко.
Несмотря на попытки врага, выявлять оккупантов в форме ВСУ удается эффективно. В Силах обороны проводится качественная работа, чтобы различать «свой-чужой» на поле боя.
«Тактика нам известна, поэтому таких случаев с каждым днем становится все меньше и меньше. Системная работа для того, чтобы различать «свой-чужой» проводится и достаточно внедрена качественно в Силах обороны. На каждом направлении будет по-разному, ради правды, но подавляющее большинство командиров четко понимают и отдают себе отчет, как это нужно сделать, и как научить личный состав различать «свой-чужой», – отметил Федоренко.