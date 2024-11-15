Алексей Протас отметился голом и ассистом в матче против «Торонто» 15.11.2024, 15:30

Алексей Протас

И был признан второй звездой встречи.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома уступил «Торонто» (3:4 ОТ), пишет hockey.by.

Два очка в матче набрал белорусский форвард хозяев Алексей Протас. Сначала нападающий отметился голевой передачей на Дилана Строума и вышел на второе место в команде по количеству голевых передач.

Loved every second of this from this line pic.twitter.com/H1y6UbI94g — Washington Capitals (@Capitals) November 14, 2024

А в конце второго периода Протас забросил сам и сделал счет в матче 3:1.

If at first you don't succeed, try again pic.twitter.com/O70U6bFB6O — Washington Capitals (@Capitals) November 14, 2024

Белорус провел на льду 17 минут 28 секунд (33 секунды – в меньшинстве), четыре раза бросил по воротам, сделал один силовой прием, закончил встречу с показателем полезности «+1». Алексей был признан второй звездой поединка.

Всего в сезоне на счету Протаса 15 (6+9) очков в 15 матчах.

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