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Алексей Протас отметился голом и ассистом в матче против «Торонто»

  • 15.11.2024, 15:30
Алексей Протас отметился голом и ассистом в матче против «Торонто»
Алексей Протас

И был признан второй звездой встречи.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» дома уступил «Торонто» (3:4 ОТ), пишет hockey.by.

Два очка в матче набрал белорусский форвард хозяев Алексей Протас. Сначала нападающий отметился голевой передачей на Дилана Строума и вышел на второе место в команде по количеству голевых передач.

А в конце второго периода Протас забросил сам и сделал счет в матче 3:1.

Белорус провел на льду 17 минут 28 секунд (33 секунды – в меньшинстве), четыре раза бросил по воротам, сделал один силовой прием, закончил встречу с показателем полезности «+1». Алексей был признан второй звездой поединка.

Всего в сезоне на счету Протаса 15 (6+9) очков в 15 матчах.

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