закрыть
15 ноября 2024, пятница, 16:59
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Водителя попавшего в ДТП в Польше гомельского автобуса арестовали

1
  • 15.11.2024, 15:35
  • 2,482
Водителя попавшего в ДТП в Польше гомельского автобуса арестовали

В результате аварии пострадали девять человек.

Водитель гомельского автобуса, который попал в ДТП в Польше, находится под арестом. Об этом сообщил директор Гомельоблавтотранса Дмитрий Старостенко, пишет «Гомельская правда».

Водитель выехал на аварийную полосу, пробил дорожное ограждение, после чего автобус оказался в кювете и перевернулся на бок. Машина принадлежит гомельскому перевозчику «Трасса Е95». В результате аварии пострадали девять человек. Их оперативно доставили в больницу.

«По информации директора компании, один из пассажиров по-прежнему остается в польской больнице под наблюдением врачей. 15 ноября к нему приедут дочь и представитель перевозчика. Водитель автобуса находится под арестом. Остальных пассажиров сегодня заберут из гостиницы и доставят в пункт назначения – город Вроцлав», – рассказал Дмитрий Старостенко.  

Он добавил, что проверку по факту аварии будут проводить и в Беларуси, и в Польше.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев