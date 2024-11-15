Водителя попавшего в ДТП в Польше гомельского автобуса арестовали

Водителя попавшего в ДТП в Польше гомельского автобуса арестовали1
- 15.11.2024, 15:35
- 2,482
В результате аварии пострадали девять человек.
Водитель гомельского автобуса, который попал в ДТП в Польше, находится под арестом. Об этом сообщил директор Гомельоблавтотранса Дмитрий Старостенко, пишет «Гомельская правда».
Водитель выехал на аварийную полосу, пробил дорожное ограждение, после чего автобус оказался в кювете и перевернулся на бок. Машина принадлежит гомельскому перевозчику «Трасса Е95». В результате аварии пострадали девять человек. Их оперативно доставили в больницу.
«По информации директора компании, один из пассажиров по-прежнему остается в польской больнице под наблюдением врачей. 15 ноября к нему приедут дочь и представитель перевозчика. Водитель автобуса находится под арестом. Остальных пассажиров сегодня заберут из гостиницы и доставят в пункт назначения – город Вроцлав», – рассказал Дмитрий Старостенко.
Он добавил, что проверку по факту аварии будут проводить и в Беларуси, и в Польше.