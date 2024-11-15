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Ким Чен Ын садит Путина на иглу

  • Александр Коваленко
  • 15.11.2024, 15:37
  • 3,338
Ким Чен Ын садит Путина на иглу

Кремль сделал очень странный выбор.

Итак, от КНДР Россия получила первые САУ М1989 Koksan.

На самом деле очень странный выбор. САУ М1989 Koksan имеют калибр 170-мм который и близко не соответствует стандартным российским/советским калибрам, то есть КНДР поставляет в Россию САУ, которой они будут стараться заменить дефицитный 2С7 Пион, но при этом будут постоянно зависеть от поставок боеприпасов к ним из Северной Кореи.

Ким Чен Ын садит Путина на иглу. Хочешь воевать дальше — держи орудия, но и продолжай покупать боеприпасы к ним, которые производим только мы и которые с каждой партией будут только дорожать в своей цене.

Собственно, очень интересный финт, что и не удивительно. Ведь политика Пхеньяна куда более прагматичная, чем рассказывают сейчас многие очень мудрые эксперты, недооценивающие КНДР и относящиеся к ним как к тупым неандертальцам. КНДР не просто получает от России рис, доллары и технологии, они ей готовы поставлять не то оружие и технику, боекомплект к который Россия сможет заменить своими аналогами, а тот боекомплект, по которому, Россия будет зависеть от КНДР.

Северная Корея беспринципно и грубо доит РФ.

Тем не менее, для нас в этом не так много плюсов, как кажется, ведь за, почти 3 года полномасштабной войны, мы от наших западных партнеров так и не получили аналогов 2С7 Пион, коими являются, например, САУ M110 производства США, которые у многих наших партнеров находятся на хранении.

Например, у Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и особенно у США! Кроме того, эти системы использовались Южной Кореей и Японией.

Собственно, вот так. У России уже есть не только северокорейские боеприпасы и войска, но и САУ большого калибра, а реакции на это от наших партнеров, более решительной, кроме словоблудия, пока как не было, так и нет. Именно этим и слаб современный цивилизованный мир.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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