Ким Чен Ын садит Путина на иглу Александр Коваленко

15.11.2024, 15:37

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Кремль сделал очень странный выбор.

Итак, от КНДР Россия получила первые САУ М1989 Koksan.

На самом деле очень странный выбор. САУ М1989 Koksan имеют калибр 170-мм который и близко не соответствует стандартным российским/советским калибрам, то есть КНДР поставляет в Россию САУ, которой они будут стараться заменить дефицитный 2С7 Пион, но при этом будут постоянно зависеть от поставок боеприпасов к ним из Северной Кореи.

Ким Чен Ын садит Путина на иглу. Хочешь воевать дальше — держи орудия, но и продолжай покупать боеприпасы к ним, которые производим только мы и которые с каждой партией будут только дорожать в своей цене.

Собственно, очень интересный финт, что и не удивительно. Ведь политика Пхеньяна куда более прагматичная, чем рассказывают сейчас многие очень мудрые эксперты, недооценивающие КНДР и относящиеся к ним как к тупым неандертальцам. КНДР не просто получает от России рис, доллары и технологии, они ей готовы поставлять не то оружие и технику, боекомплект к который Россия сможет заменить своими аналогами, а тот боекомплект, по которому, Россия будет зависеть от КНДР.

Северная Корея беспринципно и грубо доит РФ.

Тем не менее, для нас в этом не так много плюсов, как кажется, ведь за, почти 3 года полномасштабной войны, мы от наших западных партнеров так и не получили аналогов 2С7 Пион, коими являются, например, САУ M110 производства США, которые у многих наших партнеров находятся на хранении.

Например, у Бельгии, Великобритании, Германии, Италии, Испании, Нидерландов и особенно у США! Кроме того, эти системы использовались Южной Кореей и Японией.

Собственно, вот так. У России уже есть не только северокорейские боеприпасы и войска, но и САУ большого калибра, а реакции на это от наших партнеров, более решительной, кроме словоблудия, пока как не было, так и нет. Именно этим и слаб современный цивилизованный мир.

Александр Коваленко, «Телеграм»

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