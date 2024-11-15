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Британская разведка оценила последствия удара по кораблям РФ в Каспийском море

  • 15.11.2024, 15:45
  • 2,226
Британская разведка оценила последствия удара по кораблям РФ в Каспийском море

Это вызовет беспокойство у Кремля.

Украина 6 ноября атаковала порт Каспийск на России с помощью дронов. В порту находилось несколько кораблей ВМС России, и, по крайней мере, два фрегата класса «Гепард» получили повреждения.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

«Степень этого ущерба в настоящее время неизвестна, однако любые повреждения судов, скорее всего, будут быстро устранены», - говорится в сообщении.

Как отмечается в сводке, российская Каспийская флотилия, вероятно, использовалась для массированных атак на Украину в 2022 году и продолжала использоваться для нечастых атак в течение 2023-2024 годов.

По данным британской разведки, Украина, вероятно, атаковала Каспийскую флотилию в ответ на эти удары по своей территории. Однако маловероятно, что российские суда, поврежденные в результате этого удара, использовались для нанесения прямых ударов по территории Украины.

«Хотя текущий темп операций в Черном море остается низким, атака демонстрирует, что Украина сохраняет способность наносить удары по российским целям в районах, которые ранее считались безопасными для операций. Перед ударом украинский БПЛА пролетел большую часть территории России, не будучи перехваченным. Это, скорее всего, вызовет беспокойство у российских политических и военных лидеров», - отмечают в Минобороны Британии.

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