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Диета для долголетия: благодаря ей вы можете продлить жизнь на 10 лет

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  • 15.11.2024, 15:50
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Диета для долголетия: благодаря ей вы можете продлить жизнь на 10 лет

Она также улучшит работу сердечно-сосудистой системы и общее состояние организма.

Хотите продлить жизнь на 10 лет? Ученые нашли, как это сделать. Эта диета является самым простым способом. Она также улучшит работу сердечно-сосудистой системы и общее состояние организма, пишет medonet.pl.

Рецептом долголетия может быть диета, богатая на цельные зерна, бобовые и орехи, а также ограничение потребления красного и обработанного мяса, сахара и сладких напитков.

Исследователям удалось точно определить пропорции и последствия таких изменений меню. Диета, оптимизированная для долголетия, должна включать в себя семь порций цельного зерна, пять порций овощей и пять порций фруктов в день. Важно и время. В зависимости от возраста, в котором люди начали вносить изменения и соблюдать здоровую рекомендованную диету, продолжительность их жизни увеличивалась.

«Увеличение ожидаемой продолжительности жизни, то есть количество дополнительных лет, добавленных к жизни участника исследования, колебалось от 4 до 11,3 года в зависимости от возраста и выбранного способа изменения диеты», — сообщают эксперты.

У людей, оптимизировавших свой рацион в возрасте 40 лет, жизнь продлилась в среднем на срок от 6,2 до 9,7 года. Для людей, сменивших веганскую диету, дополнительная ожидаемая продолжительность жизни составляла в среднем от 5,2 до 8,7 года. Даже когда изменения были произведены в возрасте 60 лет, были достигнуты впечатляющие результаты. Согласно данным, полученным в Соединенных Штатах и Великобритании, диета, оптимизированная для долголетия, может продлить жизнь до семи лет в этой возрастной группе.

Что отличает это исследование от других, так это его точность. Ученые четко определили продукты и их рекомендованное количество в рационе. Предложенные изменения реальны и осуществимы, а результаты очевидны. Питаясь здорово, вы можете продлить свою жизнь (и здоровье) на десять лет, при сохранении изменений.

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