Белорусский тренер казахстанского клуба отказался от компенсации в 296 тысяч евро 1 15.11.2024, 16:06

2,162

Александр Седнев

Александр Седнев зарабатывал 18 500 евро в месяц.

Александр Седнев после расторжения контракта с «Ордабасы» получил около 76 тысяч евро (40 миллионов тенге).

51-летний Седнев отказался от причитающихся денег по контракту, который действовал еще полтора года, пишут Вести.kz.

Футбольный специалист, который в прошлом году привел «Ордабасы» к золотым медалям чемпионата, объявил о завершении карьеры после вылета из армянского «Пюника» в квалификации Лиги конференции.

В июле СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в «Ордабасы». Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Получается, что белорус добровольно отдал 296 тысяч евро (более 158 миллионов тенге).

Несмотря на сложный сезон, Седнев оставил команду на первом месте в турнирной таблице. После прихода тренера Кирилла Кекера шымкентская команда заняла четвертое место.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com