Белорусский тренер казахстанского клуба отказался от компенсации в 296 тысяч евро

Белорусский тренер казахстанского клуба отказался от компенсации в 296 тысяч евро1
- 15.11.2024, 16:06
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Александр Седнев зарабатывал 18 500 евро в месяц.
Александр Седнев после расторжения контракта с «Ордабасы» получил около 76 тысяч евро (40 миллионов тенге).
51-летний Седнев отказался от причитающихся денег по контракту, который действовал еще полтора года, пишут Вести.kz.
Футбольный специалист, который в прошлом году привел «Ордабасы» к золотым медалям чемпионата, объявил о завершении карьеры после вылета из армянского «Пюника» в квалификации Лиги конференции.
В июле СМИ раскрыли зарплату Александра Седнева в «Ордабасы». Он зарабатывал 18 500 евро в месяц. Получается, что белорус добровольно отдал 296 тысяч евро (более 158 миллионов тенге).
Несмотря на сложный сезон, Седнев оставил команду на первом месте в турнирной таблице. После прихода тренера Кирилла Кекера шымкентская команда заняла четвертое место.