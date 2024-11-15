закрыть
15 ноября 2024, пятница, 17:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Bloomberg: Путин и Шольц сегодня проведут телефонный разговор

7
  • 15.11.2024, 16:37
Bloomberg: Путин и Шольц сегодня проведут телефонный разговор
Олаф Шольц

Это будет их первый разговор за два года.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор.

Отмечается, что это будет первый прямой разговор двух лидеров почти за два года.

«Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена», - отмечает издание.

Написать комментарий 7

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев