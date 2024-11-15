Bloomberg: Путин и Шольц сегодня проведут телефонный разговор

Bloomberg: Путин и Шольц сегодня проведут телефонный разговор7
- 15.11.2024, 16:37
Это будет их первый разговор за два года.
Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор.
Отмечается, что это будет первый прямой разговор двух лидеров почти за два года.
«Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена», - отмечает издание.