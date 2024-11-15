Bloomberg: Путин и Шольц сегодня проведут телефонный разговор 7 15.11.2024, 16:37

Олаф Шольц

Это будет их первый разговор за два года.

Издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщает, что Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц планируют сегодня провести телефонный разговор.

Отмечается, что это будет первый прямой разговор двух лидеров почти за два года.

«Разговор состоится в критический момент для Украины, поскольку страна готовится к третьей зиме под атакой со стороны России, при этом значительная часть энергетической инфраструктуры страны повреждена или разрушена», - отмечает издание.

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