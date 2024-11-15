В Минске осудили организаторов «продуктовой пирамиды» 15.11.2024, 16:43

Они заработали миллионы, обманывая поставщиков.

В Минске вынесли приговор группе организаторов «продуктовой пирамиды», которые обманом заработали миллионы, вводя в заблуждение поставщиков, сообщает пресс-служба Верховного суда.

На скамье подсудимых оказались восемь человек, им предъявили обвинения по части 4 статьи 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере). Один из обвиняемых также был обвинен по части 1 статьи 342 УК (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Следствие установило, что с 2021 по 2022 год они завладели средствами юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму не менее 2 606 392,35 рубля. Суд признал всех виновными и назначил наказания в виде лишения свободы от 4 до 9 лет, а также штрафов в размере от 12 до 32 тысяч рублей.

Кроме того, с обвиняемых в солидарном порядке взыскали имущественный ущерб в пользу 38 гражданских истцов на сумму 1 710 656,28 рубля, а также государственную пошлину в размере 85 532,82 рубля. Иски еще 11 истцов о возмещении ущерба были направлены на рассмотрение в рамках гражданского судопроизводства.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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