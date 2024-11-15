В Минске появился путеводитель по лучшим местам для прогулок 15.11.2024, 17:02

Его презентовал Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В столице Беларуси выпустили путеводитель «Зеленый Минск». Его презентовал Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды, передает агентство «Минск-Новости».

В путеводителе есть экотропы, заказники, геологические памятники природы. Речь в том числе идет о республиканских заказниках «Лебяжий» и «Стиклево», ботаническом саде Национальной академии наук, парке камней, дубово-липовом массиве в Октябрьском районе «Белая дача» и дубраве «Курасовщина», переходном болоте в южной части Минска у перекрестка МКАД и трассы Минск — Брест.

Также в путеводителе есть минские экотропы. Среди них — «Окно в природу» в Центральном районе, «Цна» — в Советском, «Севастопольская» и «Казачны край» — в Первомайском, «Лесное озеро», «Лесное царство» и «Сосновый бор» — в Партизанском, «Царство желтоголового королька», «Чижовка» и «Шишки» — в Заводском.

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