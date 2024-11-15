Эксперт рассказал, может ли Трамп добиться соглашения по Украине до инаугурации 15.11.2024, 17:17

Дональд Трамп

Она должна состояться 20 января 2025 года.

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет получить соглашение между Россией и Украиной до своей инаугурации. Соответствующие слухи в СМИ о планах политика неправдивы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт прокомментировал материал The Economist, в котором издание утверждало, что Трамп хотел бы иметь готовое мирное соглашение между Украиной и Россией до своей инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года.

«Ну, я не верю в это. Ну какое соглашение до 20 января, если Трамп еще не президент? Напротив, я вижу положительные новости», - отметил Загородний.

Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал жаловаться, что новая администрация Трампа ничем не отличается от предыдущей, а также «не хочет обращать внимание на притеснения русскоязычных».

При этом эксперт допустил, что разговор между Трампом и Путином все же состоялся и он закончился «не очень приятно» для россиян.

«Вероятно, им сказали то, что они не хотели бы слышать, и это им очень не понравилось. Поэтому я думаю, что нас ожидает очень много сюрпризов по отношению к России в первую очередь. Я убежден, что при предыдущей администрации Байдена время работало против Украины, а при действующей администрации время работает на Украину», - полагает Загородний.

По его мнению, слухи в СМИ о фиксации на линии столкновения и каких-либо соглашениях являются нелогичными, поскольку это очень не нравится россиянам.

«Пока украинские войска в Курской области это даже теоретически, я думаю, невозможно», - подчеркнул эксперт.

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