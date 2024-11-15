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Эксперт рассказал, может ли Трамп добиться соглашения по Украине до инаугурации

  • 15.11.2024, 17:17
Эксперт рассказал, может ли Трамп добиться соглашения по Украине до инаугурации
Дональд Трамп

Она должна состояться 20 января 2025 года.

Избранный президент США Дональд Трамп, вероятно, не сможет получить соглашение между Россией и Украиной до своей инаугурации. Соответствующие слухи в СМИ о планах политика неправдивы.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт прокомментировал материал The Economist, в котором издание утверждало, что Трамп хотел бы иметь готовое мирное соглашение между Украиной и Россией до своей инаугурации, которая пройдет 20 января 2025 года.

«Ну, я не верю в это. Ну какое соглашение до 20 января, если Трамп еще не президент? Напротив, я вижу положительные новости», - отметил Загородний.

Он напомнил, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров начал жаловаться, что новая администрация Трампа ничем не отличается от предыдущей, а также «не хочет обращать внимание на притеснения русскоязычных».

При этом эксперт допустил, что разговор между Трампом и Путином все же состоялся и он закончился «не очень приятно» для россиян.

«Вероятно, им сказали то, что они не хотели бы слышать, и это им очень не понравилось. Поэтому я думаю, что нас ожидает очень много сюрпризов по отношению к России в первую очередь. Я убежден, что при предыдущей администрации Байдена время работало против Украины, а при действующей администрации время работает на Украину», - полагает Загородний.

По его мнению, слухи в СМИ о фиксации на линии столкновения и каких-либо соглашениях являются нелогичными, поскольку это очень не нравится россиянам.

«Пока украинские войска в Курской области это даже теоретически, я думаю, невозможно», - подчеркнул эксперт.

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