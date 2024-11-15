Война меняется4
- Мария Золкина
- 15.11.2024, 17:34
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Надо принимать смелые решения.
На круглом столе в рамках работы межпартийной парламентской группы в поддержку Украины в Палате представителей посол Украины генерал Валерий Залужный четко и конкретно формулировал месседжи для наших британских партнеров:
— Россия через два года будет опережать страны НАТО в развитии и применении технологий на поле боя, если НАТО не сделает выводы уже сейчас.
— Дешевле и логичнее уничтожать российские силы на аэродромах, чем бесконечно бороться с ракетами и бомбами, которые Россия с воздуха запускает и будет запускать по Украине.
— Война меняется, поэтому то, в чем Украина нуждалась в 2023 году, уже не просто недостаточно — нужен другой подход.
— Партнеры могут помочь Украине выйти на такие темпы производства новых технологий, чтобы она меньше зависела от партнеров и была со временем самозарядной.
— Война уже глобальная, против Украины воюет уже целая коалиция государств и дальше закрывать глаза на это — алогично и невозможно.
В этом коротком и моем вольном пересказе некоторых мыслей, озвученных генералом Залужным, — квинтэссенция запроса к партнерам: Украина сохранилась, но теперь должна выстоять в долгой перспективе. Война на истощение и помощь запоздалыми и малыми порциями этому не помогут.
За два года тесной работы с британцами — политиками, экспертами и академической средой — могу сказать: даже самые преданные партнеры могут и будут колебаться. По разным причинам. Но чтобы Украина была способна стоять и дальше — надо будет принимать смелые решения. Готовности к ним не хватает. Особенно на фоне ожиданий, какую же тактику и стратегию выберет Трамп. Именно поэтому сейчас четкие и конкретные месседжи от человека с таким опытом и пониманием ситуации — бесценны.
Мария Золкина, Facebook