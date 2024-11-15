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Белорусских школьников заставляют смотреть новое творение «Беларусьфильма»

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  • 15.11.2024, 17:43
  • 4,164
Белорусских школьников заставляют смотреть новое творение «Беларусьфильма»

Премьера состоялась 11 ноября.

Не только на «патриотические», но и на нейтральные детские фильмы школьников в Гомельской области водят по разнарядке. Как стало известно «Флагштоку», региональные филиалы госпредприятия «Гомелькиновидеопрокат» разослали в учебные заведение письма с просьбой «оказать содействие в максимальном посещении киносеансов» нового белорусского анимационного фильма «Песня Сирин».

Просьбу обосновывают «большим значением фильма в работе с подрастающим поколением» и тем, что он «нацелен на знакомство школьников и молодежи с национальными традициями и культурой в противовес псевдопраздникам, имеющим в своей основе иностранные культы нечистой силы (Хеллоуин)».

При этом, как отмечает «Флагшток», в ленте «Беларусьфильма» эпизоды с «нечистой силой» — «похлеще вечеринок на Хеллоуин». Издание сделало скриншоты трейлера фильма.

В описании фильма говорится о том, что он «погружает в удивительный мир славянского фольклора, в котором живут сказочные существа и древние боги». Премьера состоялась 11 ноября.

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