Норвегия профинансирует производство украинского оружия
- 15.11.2024, 17:58
Страна присоединится к «датскому формату» поддержки.
Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия выделит финансирование для производства украинского вооружения и техники.
Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом в Осло, сообщает пресс-служба Минобороны.
По словам Умерова, Норвегия присоединится к «датскому формату» поддержки, предусматривающему прямое финансирование украинских производителей оружия.
Министр не уточнил точную сумму, которую Норвегия планирует инвестировать в оборонную промышленность Украины.