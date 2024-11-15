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Норвегия профинансирует производство украинского оружия

  • 15.11.2024, 17:58
Норвегия профинансирует производство украинского оружия

Страна присоединится к «датскому формату» поддержки.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что Норвегия выделит финансирование для производства украинского вооружения и техники.

Об этом он сказал после встречи с премьер-министром Йонасом Гаром Стьоре и министром обороны Бьорном Арильдом Грамом в Осло, сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам Умерова, Норвегия присоединится к «датскому формату» поддержки, предусматривающему прямое финансирование украинских производителей оружия.

Министр не уточнил точную сумму, которую Норвегия планирует инвестировать в оборонную промышленность Украины.

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