Белорусы в этом году набрали рекордное количество кредитов
- 15.11.2024, 18:04
Задолженность белорусов перед банками растет с 2022-го года.
Белорусы набрали рекордное количество кредитов, анализирует свежие данные Нацбанка проект Banki24.
«По итогам 10 месяцев 2024 года обязательства населения перед финсектором доросли до 25,6 млрд BYN в эквиваленте», — пишет издание.
Это исторический максимум. В сравнении с началом года, задолженность физлиц перед банками выросла примерно на 4,58 млрд рублей. То есть, на 21,8%. И за один только октябрь долг перед финсектором увеличился больше чем на полмиллиарда рублей.
Задолженность белорусов перед банками постоянно растёт с 2022 года.