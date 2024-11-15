Белорусы в этом году набрали рекордное количество кредитов 15.11.2024, 18:04

Задолженность белорусов перед банками растет с 2022-го года.

Белорусы набрали рекордное количество кредитов, анализирует свежие данные Нацбанка проект Banki24.

«По итогам 10 месяцев 2024 года обязательства населения перед финсектором доросли до 25,6 млрд BYN в эквиваленте», — пишет издание.

Это исторический максимум. В сравнении с началом года, задолженность физлиц перед банками выросла примерно на 4,58 млрд рублей. То есть, на 21,8%. И за один только октябрь долг перед финсектором увеличился больше чем на полмиллиарда рублей.

Задолженность белорусов перед банками постоянно растёт с 2022 года.

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