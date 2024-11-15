Шольц и Путин провели телефонный разговор 3 15.11.2024, 18:14

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Олаф Шольц

Стали известны детали разговора.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первые такие переговоры за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, Tagesschau и пресс-службу Кабмина ФРГ.

По данным Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся сегодня, 15 ноября, днем после длительной подготовки. Подробности переговоров пока не разглашаются.

Тем временем Tagesschau уточняет, что звонок длился около часа.

Детали разговора

В пресс-службе Кабмина Германии подтвердили переговоры Шольца с Путиным.

В частности, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

«Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо», - уточнили в Кабмине.

При этом там добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

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