закрыть
15 ноября 2024, пятница, 18:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Шольц и Путин провели телефонный разговор

3
  • 15.11.2024, 18:14
  • 3,270
Шольц и Путин провели телефонный разговор
Олаф Шольц

Стали известны детали разговора.

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это первые такие переговоры за два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sueddeutsche Zeitung, Tagesschau и пресс-службу Кабмина ФРГ.

По данным Sueddeutsche Zeitung, разговор состоялся сегодня, 15 ноября, днем после длительной подготовки. Подробности переговоров пока не разглашаются.

Тем временем Tagesschau уточняет, что звонок длился около часа.

Детали разговора

В пресс-службе Кабмина Германии подтвердили переговоры Шольца с Путиным.

В частности, глава немецкого правительства осудил агрессивную войну России против Украины и призвал главу Кремля положить ей конец и вывести войска.

«Канцлер призвал Россию к переговорам с Украиной с целью справедливого и прочного мира и подчеркнул непоколебимую решимость Германии поддерживать Украину в ее борьбе против российской агрессии столько, сколько необходимо», - уточнили в Кабмине.

При этом там добавили, что Шольц заранее поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также сделает это после переговоров с Путиным.

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев