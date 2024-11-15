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В январе белорусов ждут почти каникулы

  • 15.11.2024, 18:24
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В январе белорусов ждут почти каникулы

Опубликован график выходных на 2025-й год.

В Беларуси утвержден график работы и отдыха для граждан на 2025 год.

В новом расписании предусмотрены следующие переносы рабочих дней:

• с понедельника 6 января на субботу 11 января;

• с понедельника 28 апреля на субботу 26 апреля;

• с пятницы 4 июля на субботу 12 июля;

• с пятницы 26 декабря на субботу 20 декабря.

Таким образом, первые длинные выходные белорусов ожидают на православное Рождество — с 4 по 7 января. В апреле и мае также будут три выходных дня подряд: с 27 по 29 апреля и с 9 по 11 мая соответственно. В июле жители смогут насладиться четырьмя выходными с 3 по 6 июля.

Кроме того, на Рождество в 2025 году также предусмотрены длинные выходные — с 25 по 28 декабря. В свою очередь, на Новый год 2026 года выходными будут дни с 1 по 4 января.

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