Украинский спецназ провел дерзкую операцию в Курской области
- 15.11.2024, 18:33
Бойцы спасли из окружения побратимов.
Бойцы 73-го Морского центра Сил специальных операций Украины успешно выполнили спецоперацию в Курской области России, в ходе которой удалось спасти 16 военнослужащих из трех различных подразделений ВСУ.
Об этом стало известно в пятницу, 15 ноября, из сообщения на официальной странице Сил Специальных Операций ВСУ.
По информации бойцов, задача была получена в два часа ночи. В течение двух часов операторы ССО разработали план и выдвинулись на помощь своим товарищам на двух бронированных Humvee.
«Мы залетели туда на Humvee, погрузили состав дружественных сил и отправились обратно», — поделился впечатлениями Брюс, один из операторов 73-го центра ССО.
Эвакуация проходила под огнем вражеского танка, интенсивным пулеметным обстрелом и атаками FPV-дронов, отметили военные. Несмотря на все опасности, операция завершилась успешно, и спасенные военнослужащие выразили искреннюю благодарность своим спасителям, как указано в сообщении.