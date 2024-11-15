Израиль уничтожил в Иране сверхсекретный исследовательский центр ядерного оружия 15.11.2024, 18:48

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Выведено из строя сложное оборудование, используемое для разработки пластичной взрывчатки.

Во время атаки Израиля на Иран в конце октября был уничтожен действующий сверхсекретный исследовательский центр по ядерному оружию в Парчине.

Как сообщило издание Axios со ссылкой на собственные источники в США и Израиле, этот удар особенно значим, поскольку направлен на объект, который ранее считался неактивным и значительно подорвал недавние усилия Ирана по возобновлению исследований ядерного оружия.

По данным источника издания, обознанного в ситуации, удар уничтожил сложное оборудование, используемое для разработки пластичной взрывчатки, которая окружает уран в ядерном устройстве и нужна для его подрыва.

В свою очередь Иран всячески отрицает, что стремится разработать ядерное оружие. А иранская миссия в ООН отказалась комментировать эту историю.

По данным Института науки и международной безопасности, в этом исследовательском центре ранее проводили испытания взрывчатых веществ, необходимых для приведения в действие ядерного устройства.

Спутниковые снимки высокого разрешения, полученные Институтом после израильского удара, показали, что здание Талеган 2 было полностью разрушено.

Американские и израильские источники издания отметили, что работы, которые недавно проводились на объекте Талеган 2, были частью исследований Ирана, которые могли быть направлены как на разработку ядерного оружия, так и на гражданские цели.

«Они проводили научную деятельность, которая могла бы заложить основу для производства ядерного оружия. Это было совершенно секретно. Небольшая часть иранского правительства знала об этом, но большая часть - нет», - сказал представитель США.

В начале этого года израильская и американская разведки начали выявлять исследовательскую деятельность в Парчине, включая иранских ученых, проводящих компьютерное моделирование, металлургию и взрывчатые исследования, которые могут быть использованы для ядерного оружия.

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