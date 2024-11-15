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Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину

  • 15.11.2024, 19:00
Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину
Владимир Зеленский

Однако канцлер Германии его не послушался.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера Германии Олафа Шольца от звонка российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает Reuters.

По информации источника агентства в Офисе президента Украины, Зеленский сказал Шольцу, что звонок диктатору ослабит его изоляцию и продолжит войну.

Также собеседник издания отметил, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своих планах поговорить с российским диктатором.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — сказал источник.

Также в Офисе президента Украины сообщили, что такие разговоры с Путиным позволят России сменить обстановку и продолжить войну.

«Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован», — сказал источник.

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