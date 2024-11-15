Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину 15.11.2024, 19:00

Владимир Зеленский

Однако канцлер Германии его не послушался.

Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера Германии Олафа Шольца от звонка российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает Reuters.

По информации источника агентства в Офисе президента Украины, Зеленский сказал Шольцу, что звонок диктатору ослабит его изоляцию и продолжит войну.

Также собеседник издания отметил, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своих планах поговорить с российским диктатором.

«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — сказал источник.

Также в Офисе президента Украины сообщили, что такие разговоры с Путиным позволят России сменить обстановку и продолжить войну.

«Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован», — сказал источник.

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