Зеленский предостерегал Шольца от звонка Путину
- 15.11.2024, 19:00
Однако канцлер Германии его не послушался.
Президент Украины Владимир Зеленский предостерегал канцлера Германии Олафа Шольца от звонка российскому диктатору Владимиру Путину, сообщает Reuters.
По информации источника агентства в Офисе президента Украины, Зеленский сказал Шольцу, что звонок диктатору ослабит его изоляцию и продолжит войну.
Также собеседник издания отметил, что Шольц заранее проинформировал Зеленского о своих планах поговорить с российским диктатором.
«Канцлер сообщил нашему президенту, что планирует поговорить с Путиным. Президент сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию. Путин не хочет настоящего мира, он хочет перерыва», — сказал источник.
Также в Офисе президента Украины сообщили, что такие разговоры с Путиным позволят России сменить обстановку и продолжить войну.
«Это не принесет мира, потому что Путин просто повторит ложь, которую он говорил годами, создавая впечатление, что он больше не изолирован», — сказал источник.