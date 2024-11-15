В Москве Сунь Цзы явно не читали Сергей Ауслендер

15.11.2024, 19:22

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О цене квадратного километра.

Российские «военкоры», сильно занятые поисками свидетельств «успехов» их армии, занялись географией:

«В ноябре к 15-му числу суточный темп продвижения ВС РФ в зоне СВО составляет 23,01 км² в сутки. Всего в ноябре к 15 числу под контроль ВС РФ перешло 322,22 км². За всё время ведения наступательной операции с 10 октября 2023 среднесуточный темп продвижения ВС РФ составляет 6,56 км². В Курской области среднесуточный темп продвижения ВС РФ в ноябре к 15 числу равен 5,12 км²».

Итого, если округлить, вычесть, прибавить, это на ум пошло, 600 кв.км в месяц. Тут надо бы отметить, что автор этих подсчетов забывает один важный параметр – ЦЕНА квадратного километра. Если взять самые заниженные оценки, то за месяц российская армия теряет убитыми и ранеными порядка 20 тысяч человек. Итого, получаем 33 человека за квадратный километр. Но поскольку людей там отродясь никто не считал, да и за людей не держал, обычный расходник, бабы новых нарожают, то мы этот критерий опустим и вернемся к географии.

Площадь Украины, опять же округлим немного, 600 тысяч кв.км. Из них пятая часть (120 тысяч) оккупирована Россией. Соответственно, чтобы захватить еще 20 процентов, при нынешний темпах продвижения и потерь, получаем – 16 лет и 4 миллиона калек и трупов, в какой пропорции тех и других, сказать не могу.

Как говорил Сунь Цзы, чей трактат до сих пор служит одной из основ военного образования:

«Ни одна долгая война не принесла прибыли стране: 100 побед в 100 сражениях — это просто смешно. Каждый, кто отличился сокрушением врагов, получал победу ещё до того, как вражеская угроза становилась реальной»

Но авторы плана «Завтракаем в Москве, ужинаем в Киеве после парада на Крещатике» Сунь Цзы, видимо, не читали.

Сергей Ауслендер, Telegram

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