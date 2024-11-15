Революция в Абхазии: Лукашенко также получил участок от местных «властей» 1 15.11.2024, 19:28

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Аслан Бжания и Александр Лукашенко, 28 сентября 2022 года

Друг белорусского диктатора может лишиться поста.

В оккупированной Абхазии вспыхнули беспорядки из-за проекта инвестиционного соглашения с РФ, предоставляющего земельные участки российским компаниям, — сегодня документ должен был ратифицировать «парламент». Принятие данного соглашения ставит местных предпринимателей в невыгодное положение, однако «правительство» отказалось прислушаться к требованиям граждан.

Оппозиция захватила здание «парламента» и требует отставки «президента».

Примечательно, что не так давно журналисты «Беларуского расследовательского центра» сообщили об участке земли в 200 000 кв.м, который подарили Александру Лукашенко в Абхазии. Это случилось аккурат после неожиданного визита белорусского правителя в Пицунду в сентябре 2022 года.

Тогда Лукашенко встречался с Асланом Бжания. Правители заявили о планах развивать сотрудничество.

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