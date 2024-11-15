Зеленский: С командой Трампа война в Украине завершится быстрее 6 15.11.2024, 19:42

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Владимир Зеленский

Для Киева важен справедливый мир.

При администрации Дональда Трампа война в Украине завершится быстрее, заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии «Суспiльному».

«Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно», — сказал он.

Президент отметил, что между ним и Трампом сложилось конструктивное взаимодействие и у украинской стороны была возможность аргументированно изложить свою позицию относительно будущего мира.

«Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал», - подчеркнул президент.

Зеленский также отметил, что «война закончится, но точной даты нет».

При этом он подчеркнул, что для Украины важен справедливый мир, «чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали».

Отвечая на вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с Россией, Зеленский ответил, что и украинцы, и лично он в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами доказали, что «с нами риторика «Садись и слушай» не работает».

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