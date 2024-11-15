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В Минске останавливали метро

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  • 15.11.2024, 19:56
В Минске останавливали метро

Из-за инцидента на станции «Кунцевщина».

Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Кунцевщина» в пятницу, 15 ноября. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает пресс-служба минского метрополитена.

«Снималось напряжение с контактного рельса, было временно остановлено движение по Автозаводской (красной, - ред.) линии». В данный момент движение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме», - говорится в сообщении опубликованном в 18.54.

Других подробностей происшествия не сообщается. Но минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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