В Минске останавливали метро 1 15.11.2024, 19:56

Из-за инцидента на станции «Кунцевщина».

Минское метро останавливалось из-за инцидента с пассажиром на станции «Кунцевщина» в пятницу, 15 ноября. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщает пресс-служба минского метрополитена.

«Снималось напряжение с контактного рельса, было временно остановлено движение по Автозаводской (красной, - ред.) линии». В данный момент движение восстановлено. Метрополитен работает в штатном режиме», - говорится в сообщении опубликованном в 18.54.

Других подробностей происшествия не сообщается. Но минский метрополитен приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства.

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