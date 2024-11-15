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Foreign Policy: Путин перед дилеммой

  • 15.11.2024, 20:03
  • 1,274
Foreign Policy: Путин перед дилеммой

Военная экономика уперлась в потолок.

Спустя почти три года военная экономика России оказалась на грани. Основные виды вооружения почти исчерпаны.

Об этом пишет издание Foreign Policy.

«Сейчас, когда Дональд Трамп возвращается в Белый дом, выяснение истинного состояния военной экономики России важнее, чем когда-либо. Его советники считают, что Украина должна согласиться на мир на любых условиях, так как Россия якобы способна продолжать войну в течение многих лет. Однако детальный анализ свидетельств опровергает это утверждение», — говорится в статье.

Экономика РФ оказалась устойчивее, чем считали аналитики. Ей, спустя почти три года войны, удается в обход санкций продавать энергоресурсы, удерживая ситуацию под контролем. На первый взгляд, у России все неплохо: ВВП растет, безработица снижается, расширяется оборонное производство.

«Несмотря на эти достижения, военная экономика РФ движется к тупику. Очевидно, что Кремль скрывает всю правду об экономических трудностях, вызванных войной и санкциями… РФ так и не смогла достичь тех темпов производства вооружения, чтобы компенсировать потери на фронте. Уже сейчас около половины всех артиллерийских снарядов, используемых Россией в Украине, поступают из КНДР», — пишет Foreign Policy.

По данным издания, российская армия неизбежно столкнется с острым дефицитом снарядов уже в 2025 году.

Одна из самых больших проблем РФ — это дефицит танков и пушек. Потери их на фронте огромны (около 320 единиц в месяц), а объемы производства составляют всего около 20 единиц. Полное исчерпание советских запасов также ожидается в 2025 году.

«Только решение Китая предоставить стволы из своих собственных запасов могло бы предотвратить кризис стволов в России», — пишет издание. Однако Пекин, скорее всего, не пойдет на такой шаг.

Похожая ситуация у РФ с бронемашинами. Российская армия теряет в месяц на фронте в среднем 155 БМП, а производит — около 17 единиц.

Примечательно, что завершение войны не станет для России спасением.

Если Кремль сейчас свернет войну, это приведет страну к быстрому экономическому спаду. С фронта вернутся искалеченные физически и психически солдаты, которые не смогут себя реализовать. Многие сотрудники военных заводов потеряют работу из-за сокращения производства, а это грозит внутренней нестабильностью.

«Масштабы послевоенной российской рецессии будут катастрофическими, поскольку гражданская экономика России, особенно малые и средние бизнесы закрылись из-за войны… В послевоенной России сократившийся гражданский сектор не сможет занять солдат и бывших рабочих ВПК», — отмечает Foreign Policy.

Путин оказался перед очень неприятной дилеммой. С одной стороны, он не может вести дальше войну из-за истощения ресурсов, с другой — не может ее закончить, так как это приведет страну к экономическому и социальному краху.

Если же Путин после окончания войны сохранит высокий уровень военных расходов, это похоронит экономику страны, РФ повторит судьбу рухнувшего СССР.

Есть и еще один очень опасный вариант — продолжение экспансионистской, агрессивной политики без ведения большой войны.

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