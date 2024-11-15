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«Газпром» прекращает поставки газа в Австрию

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  • 15.11.2024, 20:20
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«Газпром» прекращает поставки газа в Австрию

После проигранного дела в суде.

Российский «Газпром» сообщил своему австрийскому партнеру о прекращении поставок газа. Об этом говорится в заявлении энергетической компании OMV.

«Газпром» экспорт приостановит – и таким образом сократит до 0% – поставки природного газа по австрийскому контракту на поставки с OGMT с 06:00 по центральноевропейскому времени 16 ноября 2024 года», – сказано в заявлении.

Прекращение поставок в Австрию приведет к сокращению транзита газа через Украину.

«Газпром» прекращает поставки после того, как австрийская энергетическая компания OMV выиграла арбитражный процесс против «Газпром Экспорта» на 230 млн евро. Дело касалось прекращения поставок российского газа в Германию в 2022 году.

Компания заявила, что готова к возможному прекращению ответных поставок российского газа. Потенциальные потери в поставках австрийская сторона оценивает примерно в 5 ТВт-ч в месяц, то есть примерно в 6 млрд кубометров в год.

OMV подтвердила способность обеспечить все контрактные объемы газа своим клиентам. Она диверсифицировала источники поставок газа (Норвегия, сжиженный газ) и заполнила хранилища более чем на 90%.

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