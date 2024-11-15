В Украине друга Лукашенко отправили под стражу

В Украине друга Лукашенко отправили под стражу1
- 15.11.2024, 20:24
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Его подозревают в госизмене.
В Украине суд отправил под стражу народного депутата Евгения Шевченко, который ездил к Лукашенко. Его подозревают в государственной измене. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило hromadske.
Ранее в общении с журналистами Шевченко заявил, что не согласен с подозрением, отказался отвечать на большинство вопросов и обвинил СМИ в искажении информации.
Он заявил, что «его личное мнение пытаются перекрутить против него» и добавил, что «уверен в своей невиновности».
14 ноября нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении.
По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. В частности, он распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри Украины.
Кроме этого, по данным следствия, нардеп в течение 2020−2023 годов неоднократно посещал Беларусь, где общался с Лукашенко и налаживал «схемы» по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.