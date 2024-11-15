В Украине друга Лукашенко отправили под стражу 1 15.11.2024, 20:24

1,280

Евгения Шевченко

Его подозревают в госизмене.

В Украине суд отправил под стражу народного депутата Евгения Шевченко, который ездил к Лукашенко. Его подозревают в государственной измене. Об этом в пятницу, 15 ноября, сообщило hromadske.

Ранее в общении с журналистами Шевченко заявил, что не согласен с подозрением, отказался отвечать на большинство вопросов и обвинил СМИ в искажении информации.

Он заявил, что «его личное мнение пытаются перекрутить против него» и добавил, что «уверен в своей невиновности».

14 ноября нардепу Евгению Шевченко сообщили о подозрении.

По материалам дела, фигурант систематически занимался информационно-подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора. В частности, он распространял фейки российской пропаганды относительно событий в Украине и ее внешнеполитического курса, а в октябре-ноябре 2024 года распространял искаженную информацию о командовании Сил обороны Украины и общественных настроениях внутри Украины.

Кроме этого, по данным следствия, нардеп в течение 2020−2023 годов неоднократно посещал Беларусь, где общался с Лукашенко и налаживал «схемы» по закупке для подконтрольных ему компаний электроэнергии и аммиачных удобрений по заниженной стоимости.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com