Погода на выходных вас порадует
- 15.11.2024, 20:38
Не спешите доставать зимние куртки.
В субботу, 16 ноября, будет облачно, но время от времени будет выглядывать солнце. Ночью и утром аккуратнее на дорогах — будет небольшой туман (и гололед). Ночью будет как и должно быть в ноябре: около -1..+4°С. А днем столбик термометра даже местами даже поднимется до +8°С. Так что вы еще забудете, что на улице осень. А все из-за влажной воздушной массы, которая движется к нам с Атлантики. Но так тепло будет не во всех областях, одеваемся тепло.
В воскресенье, 17 ноября, теплая атлантическая воздушная масса все еще будет с нами. Да, облачно, да, короткие дожди, зато днем будет в районе +3..+8°С. И даже ночи не такие уж и холодные — около -1..+6°С.